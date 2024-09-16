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"Академия 4Sİ" вышла в финал "Премии за лучшие достижения 2024"

"Академия 4Sİ" вышла в финал "Премии за лучшие достижения 2024" "Академия 4Sİ" вышла в финал конкурса "Премия за лучшие достижения 2024" американской компании Coursera.
ИКТ
16 сентября 2024 г. 19:53
Академия 4Sİ вышла в финал Премии за лучшие достижения 2024

"Академия 4Sİ" совместно реализуемая Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана вышла в финал конкурса "Премия за лучшие достижения 2024" американской компании Coursera.

Как сообщает Report, среди представленных 42 странами 170 проектов "Академия 4SI" вышла в финальный этап благодаря вкладу в подготовку квалифицированных кадров на рынке труда, развитие цифровых навыков, повышение знаний в области передовых технологий, обеспечение инклюзивности, привлечению к программе жителей Баку и регионов, а также применение инновационных решений.

Coursera, самая популярная образовательная платформа в мире, ежегодно вручает "Премию за лучшие достижения" партнерам, добившимся значимых успехов в развитии человеческого капитала. При отборе за основу берется количество людей, привлеченных к онлайн-обучению на образовательной платформе, полученные международные сертификаты, число людей, достигших карьерного роста на основе полученных новых знаний, и другие показатели. Финальный этап конкурса пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе, США.

Целью проекта "Академия 4SI" является поддержка развития в стране цифровых навыков, повышение знаний в области передовых технологий и подготовка квалифицированных кадров на рынке труда. В рамках проекта 10 тыс. человек со всей страны в течение года получили возможность бесплатно пользоваться платформой онлайн-обучения Coursera. Предлагаемые курсы разделены на категории - 4-я промышленная революция, цифровая трансформация, карьера и языковая подготовка. Пользователям было предложено воспользоваться около 800 курсами от 40 университетов, таких как Йель, Дьюк, Мичиган, Лондон, Иллинойс, Вирджиния и таких технологических компаний как Microsoft, IBM, Meta и Google, связанными с 4-ой промышленной революцией, цифровой трансформацией, карьерой и языковой подготовкой. Пользователи прослушали более 32 тыс. часов видеолекций по технологиям 4SI, искусственному интеллекту, машинному обучению, большим данным, аналитике данных, блокчейну и облачным технологиям, языкам программирования, а также лидерству, коммуникациям, бизнесу, менеджменту и другим областям. Успешно прошедшие обучение получили в общей сложности более 4 тыс. международных сертификатов.

Проект планируется продолжить в качестве национальной программы.

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Версия на азербайджанском языке “4Sİ Akademiyası” “Üstün Nailiyyət Mükafatı 2024” üzrə finala çıxıb

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