АИЦР: В Азербайджане до 2029г планируют реализовать 15 проектов, связанных с ИИ

17:23

В Азербайджане в рамках принятой стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) на 2025–2028 годы планируется реализация 15 различных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов в Баку на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, совместно с государственными структурами реализуются проекты по устранению несоответствий в базах данных. Эти меры создают основу для внедрения инноваций и технологий искусственного интеллекта на следующих этапах.

"В Азербайджане до настоящего времени уточнено более 30 миллионов данных", - сказал он.