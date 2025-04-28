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АИЦР: В Азербайджане до 2029г планируют реализовать 15 проектов, связанных с ИИ

АИЦР: В Азербайджане до 2029г планируют реализовать 15 проектов, связанных с ИИ 17:23
ИКТ
28 апреля 2025 г. 17:41
АИЦР: В Азербайджане до 2029г планируют реализовать 15 проектов, связанных с ИИ

В Азербайджане в рамках принятой стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) на 2025–2028 годы планируется реализация 15 различных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов в Баку на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, совместно с государственными структурами реализуются проекты по устранению несоответствий в базах данных. Эти меры создают основу для внедрения инноваций и технологий искусственного интеллекта на следующих этапах.

"В Азербайджане до настоящего времени уточнено более 30 миллионов данных", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İRİA: İndiyə qədər 30 milyondan çox məlumat dürüstləşdirilib

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