АИЦР: К платформе Digital.finance подключено более 100 финансовых институтов

В азербайджанскую цифровую платформу Digital.finance интегрированы 104 финансовых института.

Как сообщает Report, об этом на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию (АИЦР) Фарид Османов.

По его словам, посредством платформы уже проведено около 300 млн транзакций.

"Ежедневно финансовые структуры направляют более 300 тыс. запросов для идентификации граждан. Количество активных ежемесячных пользователей MyGov превысило 800 тыс., а общее число пользователей достигло 2 млн", - добавил Османов.

Он отметил, что ключевым направлением цифровизации является переход к "безбумажному правительству". По его словам, обмен документами между госструктурами уже осуществляется полностью в электронной форме благодаря подсистеме "Цифровой документооборот": "Ряд банков интегрировался с системой, и процесс подключения продолжается".