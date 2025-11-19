Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    АИЦР: К платформе Digital.finance подключено более 100 финансовых институтов

    ИКТ
    • 19 ноября, 2025
    • 11:22
    АИЦР: К платформе Digital.finance подключено более 100 финансовых институтов

    В азербайджанскую цифровую платформу Digital.finance интегрированы 104 финансовых института.

    Как сообщает Report, об этом на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию (АИЦР) Фарид Османов.

    По его словам, посредством платформы уже проведено около 300 млн транзакций.

    "Ежедневно финансовые структуры направляют более 300 тыс. запросов для идентификации граждан. Количество активных ежемесячных пользователей MyGov превысило 800 тыс., а общее число пользователей достигло 2 млн", - добавил Османов.

    Он отметил, что ключевым направлением цифровизации является переход к "безбумажному правительству". По его словам, обмен документами между госструктурами уже осуществляется полностью в электронной форме благодаря подсистеме "Цифровой документооборот": "Ряд банков интегрировался с системой, и процесс подключения продолжается".

    АИЦР Фарид Османов IBF-2025 цифровизация
    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib
    Over 100 financial institutions integrated into digital.finance in Azerbaijan

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей