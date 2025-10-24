Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с Азербайджаном

Турция намерена развивать цифровую трансформацию совместно с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Турции Ахмет Айдын на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

По словам Айдына, цифровая трансформация меняет не только систему предоставления услуг, но и сам процесс принятия решений.

"В сфере труда внедрение систем, поддерживаемых искусственным интеллектом, повышает эффективность государственного управления и обеспечивает более надежную защиту прав работников. В Турции мы интегрируем искусственный интеллект в инфраструктуру цифрового государства, формируя более гибкие, инклюзивные и эффективные социальные политики", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что государства будущего должны быть не только технологичными, но и гуманными, ориентированными на человека. "Турция будет продолжать двигаться в этом направлении вместе с братским Азербайджаном и всем мировым сообществом", - добавил Ахмет Айдын.