Агентство ИКТ: Операторам и провайдерам необходимо предлагать высокоскоростные пакеты интернета

17:50 Для того чтобы вывести скорость интернета в Азербайджане на уровень развитых стран, операторам и провайдерам необходимо предлагать высокоскоростные пакеты.

Интернет-операторам и провайдерам необходимо предлагать высокоскоростные пакеты, это позволит довести скорость интернета в Азербайджане до уровня развитых стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий, об этом сказал председатель ведомства Наиль Марданов на встрече с рядом операторов и провайдеров, предоставляющих услуги интернета и телекоммуникаций.

По его словам, обновленная инфраструктура, опыт клиентов, скрытый спрос и другие исследования показывают, что для того, чтобы довести скорость интернета на уровень развитых стран, операторам и провайдерам в Азербайджане в настоящее время необходимо предлагать пакеты со скоростью интернета выше 150-200 Мбит/с. Для этого телекоммуникационная инфраструктура должна поддерживать скорость интернета 1 Гбит/с и выше и иметь возможность предоставлять высокоскоростные пакеты.

Марданов добавил, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается 2,2 млн абонентов фиксированного широкополосного интернета, из которых 1,7 млн, или 78%, используют технологию GPON. С помощью этой технологии можно обеспечить скорость интернета 1 Гбит/с.

В целом, настоящее время доступ к широкополосному интернету имеют 2,9 млн домохозяйств.