Аэрокосмические компании ЕС хотят создать компанию-конкурента Starlink

Аэрокосмические компании ЕС - Airbus, Leonardo и Thales - намерены создать совместное предприятие, которое смогло бы составить конкуренцию Starlink, принадлежащей Илону Маску.

Аэрокосмические компании ЕС - Airbus, Leonardo и Thales - намерены создать совместное предприятие, которое смогло бы составить конкуренцию Starlink, принадлежащей Илону Маску.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщили источники.

По их данным, "проект Бромо", названный в честь действующего вулкана в Индонезии, предполагает создание отдельной европейской компании - лидера в области создания спутников по образцу ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA, принадлежащего Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Стороны "рассматривают планы создания такого предприятия" на переговорах, которые пока находятся на ранней стадии. По словам главы Leonardo Роберто Чинголани, обсуждения касались различных технических аспектов.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала основанная Маском компания SpaceX.