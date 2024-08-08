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4SİM представит на COP29 результаты и преимущества применения ИИ в энергопотреблении

4SİM представит на COP29 результаты и преимущества применения ИИ в энергопотреблении Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана представит на COP29 результаты и преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергопотреблении.
ИКТ
8 августа 2024 г. 19:43
4SİM представит на COP29 результаты и преимущества применения ИИ в энергопотреблении

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана представит на COP29 результаты и преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергопотреблении.

Как передает Report, об этом Euronews сообщил исполнительный директор центра Фариз Джафаров.

По его словам, созданный в 2021 году центр планирует реализовать 60 инициатив в рамках Концепции развития "Азербайджан-2030: взгляд в будущее".

Фариз Джафаров подчеркнул, что 4SIM активно поддерживает COP29, представляя передовой опыт в области "чистых технологий", включая энергетические технологии и "зеленые" инновации.

"На климатической конференции центр продемонстрирует успешные результаты применения ИИ в энергопотреблении и поделится опытом с другими странами для продвижения цифровой трансформации", - сказал исполнительный директор центра.

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Версия на азербайджанском языке 4SİM COP29-da süni intellektin enerji istehlakında tətbiqinin nəticələri, faydaları və uğurlarını göstərəcək

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