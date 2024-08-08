4SİM представит на COP29 результаты и преимущества применения ИИ в энергопотреблении

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана представит на COP29 результаты и преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергопотреблении.

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана представит на COP29 результаты и преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергопотреблении.

Как передает Report, об этом Euronews сообщил исполнительный директор центра Фариз Джафаров.

По его словам, созданный в 2021 году центр планирует реализовать 60 инициатив в рамках Концепции развития "Азербайджан-2030: взгляд в будущее".

Фариз Джафаров подчеркнул, что 4SIM активно поддерживает COP29, представляя передовой опыт в области "чистых технологий", включая энергетические технологии и "зеленые" инновации.

"На климатической конференции центр продемонстрирует успешные результаты применения ИИ в энергопотреблении и поделится опытом с другими странами для продвижения цифровой трансформации", - сказал исполнительный директор центра.