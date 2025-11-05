4SİM: Для МСБ очень важно адаптироваться к технологическим изменениям

Для малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане очень важно адаптироваться к технологическим изменениям.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента анализа и мониторинга Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SİM) Азиза Видади во второй день мероприятия "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ" в Баку.

По ее словам, это важно в контексте внедрения искусственного интеллекта и растущей конкурентной среды: "На мой взгляд, особенно важно, чтобы субъекты МСБ обладали навыками работы с данными и цифровой грамотностью, аналитическим мышлением, адаптивным интеллектом. Что касается государственных служащих, они должны сосредоточиться на управлении на основе данных для разработки комплексных стратегий, видения, применять на практике стратегический анализ для лучшего прогнозирования технологических изменений и предстоящих вызовов для правительства, и, конечно же, создавать организационную гибкость и цифровую адаптацию. Это основные навыки, необходимые для субъектов МСБ и государственных служащих".

А.Видади отметила, что наблюдается стремительный рост числа работников аграрного и строительного отраслей, а также сферы услуг: "Это наиболее востребованные профессии. Напротив, число административных работников, например, помощников, будет очень быстро сокращаться. Я считаю, что медсестры, учителя и социальные работники также будут повышать свои навыки, связанные с технологиями, такими как искусственный интеллект, аналитика данных и т.д."