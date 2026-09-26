4SIM: Азербайджан стремится к 2030 году преобразовать нефтяной капитал в человеческий

Азербайджан становится страной, которая обеспечивает энергетические ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

Он подчеркнул, что в настоящее время многие страны мира стремятся учредить дата-центры, однако сталкиваются с серьезным дефицитом энергии.

"Азербайджан, богатый энергетическими ресурсами, сейчас становится страной, которая обеспечивает электроэнергией дата-центры, являющиеся основным элементом искусственного интеллекта", - сказал он.

По словам главы 4SIM, международные анализы показывают, что ИИ строится на пяти основных столпах: "Это включает электроэнергетику и критическую инфраструктуру, данные и модели, применение и адаптацию инструментов ИИ в различных организациях, а также таланты, образование и управление. Без человеческого таланта и капитала невозможно воплотить в жизнь какую-либо теоретическую идею, стратегию и политику".

Джафаров добавил, что в этом направлении разработано несколько ключевых документов и приняты стратегии. Одним из главных приоритетов Азербайджана до 2030 года, по его словам, является преобразование нефтяного капитала в человеческий.