​Звезда "Реала" Карим Бензема купил самолет

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема приобрел самолет.

Как передает Report, покупкой игрок похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Бензема купил самолет Gulfstream G200 Business Jet. Стоимость такого самолета – ориентировочно от 4 до 20 миллионов долларов в зависимости от года производства.

Личными самолетами уже обладают такие звезды мирового спорта, как футболисты Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Неймар, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, боксер Флойд Мейвезер.