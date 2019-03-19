 Наверх

Златко Далич может покинуть пост главного тренера сборной Хорватии

Наставник Хорватии Златко Далич может покинуть пост. 

Как сообщает Report со ссылкой на Jutarnji List, от китайского клуба "Далянь Ифан" поступило заманчивое предложение. Азиаты предложили 53-летнему специалисту 3-летний контракт. В случае принятия предложения, каждый сезон он будет зарабатывать по 10 млн евро.

На данный момент по действующему контракту с Хорватским футбольным союзом, ежегодная зарплата З.Далича составляет 1 млн евро. Под его руководством сборная Хорватии заняла на ЧМ-2018 2-е место. 

Отметим, что первый выездной матч в отборочном этапе ЕВРО-2020 сборная Азербайджана проведет 21 марта против хорватской команды. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi