В Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами они могут быть интенсивными и сопровождаться грозами.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

По прогнозам синоптиков, северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла, днем - 8-11 градусов выше нуля. Атмосферное давление повысится с 764 до 771 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, которые на отдельных территориях могут быть интенсивными. В горных районах прогнозируется снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся.

Местами возможен туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 11-15 градусов выше нуля. В горах ночью ожидается 2–6 градусов мороза, днем - 0-2 градуса ниже нуля.