Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные дожди и грозы

    Экология
    • 08 ноября, 2026
    • 12:29
    В Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные дожди и грозы

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами они могут быть интенсивными и сопровождаться грозами.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

    По прогнозам синоптиков, северо-западный ветер усилится.

    Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла, днем - 8-11 градусов выше нуля. Атмосферное давление повысится с 764 до 771 мм ртутного столба.

    Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, которые на отдельных территориях могут быть интенсивными. В горных районах прогнозируется снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся.

    Местами возможен туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха в районах страны ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 11-15 градусов выше нуля. В горах ночью ожидается 2–6 градусов мороза, днем - 0-2 градуса ниже нуля.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, şimşək çaxacaq
    Rain and stronger winds forecast for Baku and Absheron
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