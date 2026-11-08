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    Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:21
    Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir.

    Havanın temperaturu gecə 6-8° isti, gündüz 8-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək.

    Nisbi rütubət 75-85 % təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 5-9° isti, gündüz 11-15° isti, dağlarda gecə 2-6° şaxta, gündüz 0-2° şaxta olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    В Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные дожди и грозы
    Rain and stronger winds forecast for Baku and Absheron
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