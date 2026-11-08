Президент: Военные преступники понесли заслуженное наказание

Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства напомнил, что первая была воздвигнута в Баку, а вторая - в Ханкенди.

"Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола. Когда я пришел в это здание после нашей славной Победы – в октябре 2023 года, – то первым делом открыл окна, чтобы этот дьявольский дух выветрился. Теперь в этом здании разместится Музей Победы. Те, кто сидел в этом здании – военные преступники, – понесли заслуженное наказание. Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость, волю азербайджанского народа, и сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание", - сказал президент.

По словам президента, на каждой ступеньке лестницы, ведущей к этой Триумфальной арке, запечатлена хроника Отечественной войны.

"Каждый, кто поднимается по этой лестнице, по праву испытывает чувство гордости, заново переживает историю нашего славного 44-дневного шествия. Все это естественно. Но должен также отметить, что эта лестница в то же время хранит память о крови, пролитой нашими шехидами. Ведь мы каждый день несли потери, каждый день проливалась кровь. Несмотря на это, наш народ проявил истинный патриотизм и солидарность, и поддержка народа придала мне как Верховному главнокомандующему дополнительные силы. Мы шли только вперед, не останавливаясь ни на один день, не отступая ни на шаг. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили справедливость. И сегодня наши земли свободны, а территориальная целостность страны обеспечена", - добавил глава государства.