Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент: Военные преступники понесли заслуженное наказание

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:10
    Президент: Военные преступники понесли заслуженное наказание

    Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

    Глава государства напомнил, что первая была воздвигнута в Баку, а вторая - в Ханкенди.

    "Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола. Когда я пришел в это здание после нашей славной Победы – в октябре 2023 года, – то первым делом открыл окна, чтобы этот дьявольский дух выветрился. Теперь в этом здании разместится Музей Победы. Те, кто сидел в этом здании – военные преступники, – понесли заслуженное наказание. Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость, волю азербайджанского народа, и сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание", - сказал президент.

    По словам президента, на каждой ступеньке лестницы, ведущей к этой Триумфальной арке, запечатлена хроника Отечественной войны.

    "Каждый, кто поднимается по этой лестнице, по праву испытывает чувство гордости, заново переживает историю нашего славного 44-дневного шествия. Все это естественно. Но должен также отметить, что эта лестница в то же время хранит память о крови, пролитой нашими шехидами. Ведь мы каждый день несли потери, каждый день проливалась кровь. Несмотря на это, наш народ проявил истинный патриотизм и солидарность, и поддержка народа придала мне как Верховному главнокомандующему дополнительные силы. Мы шли только вперед, не останавливаясь ни на один день, не отступая ни на шаг. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили справедливость. И сегодня наши земли свободны, а территориальная целостность страны обеспечена", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе
    Prezident: Hərbi cinayətkarlar öz layiqli cəzalarını alıblar
    President: War criminals have received their deserved punishment
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