Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:05
    Президент: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией

    Многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил Азербайджана, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

    Глава государства подчеркнул, что главный путь, ведущий к Победе, пролегал "через сердца народа, солдат и офицеров".

    "Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем", - сказал президент.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе
    İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi
    President: Azerbaijan would never accept the occupation
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