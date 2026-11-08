Президент: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией

Многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил Азербайджана, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

Глава государства подчеркнул, что главный путь, ведущий к Победе, пролегал "через сердца народа, солдат и офицеров".

"Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем", - сказал президент.