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Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю"

Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю"

Шведский футболист Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю".

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт клуба. 

По словам 38-летнего нападающего, "Хаммарбю" - фантастический клуб со страстными болельщиками, пользующийся большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции: "Мне всегда нравился этот клуб и его болельщики, я впечатлен тем, что "Хаммарбю" делал в последние годы на поле и за его пределами".

Отметим, что последним клубом игрока был "Лос-Анджелес Гэлакси" из MLS. На данный момент Златан Ибрагимович не имеет клуба. Чемпионат Швеции завершился в начале ноября. "Хаммарбю" завершил соревнование на 3-й строчке с 65 очками. 

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