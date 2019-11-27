Шведский футболист Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю".

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт клуба.

По словам 38-летнего нападающего, "Хаммарбю" - фантастический клуб со страстными болельщиками, пользующийся большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции: "Мне всегда нравился этот клуб и его болельщики, я впечатлен тем, что "Хаммарбю" делал в последние годы на поле и за его пределами".

Отметим, что последним клубом игрока был "Лос-Анджелес Гэлакси" из MLS. На данный момент Златан Ибрагимович не имеет клуба. Чемпионат Швеции завершился в начале ноября. "Хаммарбю" завершил соревнование на 3-й строчке с 65 очками.