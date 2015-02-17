​Златан Ибрагимович обеспокоен проблемой голода

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович объяснил большое количество татуировок, появившихся на его теле, стремление привлечь внимание общественности к проблеме мирового голода.

Как передает Report со ссылкой на Goal.com, швед впечатлил многих болельщиков, обнажив торс после матча последнего тура чемпионата Франции против Кана (2:2).

"В субботу многие спрашивали меня, что это за татуировки после того, как я снял футболку в конце матча с Каном, – цитирует Goal.com Ибрагимовича. – Сейчас на моей коже временно выведено 50 имен реальных людей, которые страдают от голода. Татуировки исчезнут, но проблема останется. В мире 805 млн. людей страдают от голода. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на них и Всемирной продовольственной программе. Я впервые в жизни пошел на публичный благотворительный акт. Уверен, что в наших силах разобраться с этой проблемой".