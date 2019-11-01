Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии

Шведский нападающий американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил предложение о переходе в австралийский "Перт Глори".

Как сообщает Report со ссылкой на Figaro, факт переговоров подтвердил агент Ибрагимовича Мино Райола. Контракт 38-летнего нападающего с нынешним клубом истекает в конце 2019 года.

Напомним, что Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.