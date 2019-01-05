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    "Зиря" расстался с еще одним футболистом

    Баку. 5 января REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" расстался с еще одним футболистом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с Вусалом Искендерли расторгнут на основе взаимного согласия.

    24-летнему полузащитнику пожелали успехов в дальнейшей карьере. Ожидается, что В.Искендерли продолжит карьеру в "Кешля".

    Отметим, что клуб "Зиря" ранее расстался с центральным защитником Адилем Нагиевым. Вместо него из "Сумгайыта" был осуществлен трансфер Бахтияра Гасанализаде. Ожидается, что вратарь Анар Назиров вскоре перейдет в "Габалу".

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