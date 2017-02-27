Клуб "Зиря" одержал победу над "Сумгайытом" - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В первый игровой день XX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу оба матча завершились с одним и тем же счетом.

Как сообщает Report, после победы "Нефтчи" над АЗАЛом с минимальным счетом, "Зиря" реализовала это на домашней игре с "Сумгайытом".

Единственный гол на матче на стадионе в Спортивном комплексе "Зиря" был забит на 35-й минуте Ричардом Гадзе. Этим на 4-й ступени турнирной таблицы произошло изменение.

"Зиря" увеличила очки до 26-ти и разместилась на указанной позиции, а "Сумгайыт" опустился на 5-ю ступень с 25-ю очками.