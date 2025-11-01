"Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лиги

В матче X тура Премьер-лиги Азербайджана "Зиря" одержала победу над "Карван-Евлахом".

Как сообщает Report, встреча на стадионе в Шамахы завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Рашада Садыгова.

В команде победителей отличились Брахим Конате (57-я минута), Лерой Микельс (74) и Айрон Гомис (87). В составе "Карвана" голы забили Имани Баркер (29) и Кайл Спенс (62).

После этой победы "Зиря" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Карван-Евлах" с 5 очками располагается на 11-й позиции.

Отметим, что в другом матче тура "Карабах" победил "Имишли" со счетом 2:0.