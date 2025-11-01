Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лиги

    Футбол
    • 01 ноября, 2025
    • 16:12
    Зиря обыграла Карван-Евлах в X туре Премьер-лиги

    В матче X тура Премьер-лиги Азербайджана "Зиря" одержала победу над "Карван-Евлахом".

    Как сообщает Report, встреча на стадионе в Шамахы завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Рашада Садыгова.

    В команде победителей отличились Брахим Конате (57-я минута), Лерой Микельс (74) и Айрон Гомис (87). В составе "Карвана" голы забили Имани Баркер (29) и Кайл Спенс (62).

    После этой победы "Зиря" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Карван-Евлах" с 5 очками располагается на 11-й позиции.

    Отметим, что в другом матче тура "Карабах" победил "Имишли" со счетом 2:0.

    Премьер-лига Азербайджана X тур "Зиря" "Карван-Евлах"
    Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Последние новости

    16:19
    Фото

    В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

    Внешняя политика
    16:12

    "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лиги

    Футбол
    16:00

    Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла

    Финансы
    15:47
    Фото

    В Турции завершился курс с участием азербайджанских военнослужащих

    Армия
    15:40

    В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 года

    Другие страны
    15:25

    В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

    Индивидуальные
    15:10

    В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты

    Происшествия
    15:09

    В Латвии пройдут учения НАТО

    Другие страны
    15:00

    Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

    Другие страны
    Лента новостей