"Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лиги
Футбол
- 01 ноября, 2025
- 16:12
В матче X тура Премьер-лиги Азербайджана "Зиря" одержала победу над "Карван-Евлахом".
Как сообщает Report, встреча на стадионе в Шамахы завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Рашада Садыгова.
В команде победителей отличились Брахим Конате (57-я минута), Лерой Микельс (74) и Айрон Гомис (87). В составе "Карвана" голы забили Имани Баркер (29) и Кайл Спенс (62).
После этой победы "Зиря" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Карван-Евлах" с 5 очками располагается на 11-й позиции.
Отметим, что в другом матче тура "Карабах" победил "Имишли" со счетом 2:0.
