İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    • 01 noyabr, 2025
    • 15:54
    Premyer Liqanın X turunda Zirə Karvan-Yevlaxa qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən oyun Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi kollektivin 3:2 hesablı üstünlüyü ilə bitib.

    Bölgə təmsilçisinin qollarını İmani Barker (29) ilə Kayl Spens (62) vurublar. "Qartallar"ın heyətində isə Brahim Konate (57), Leroy Mikels (74) və Ayron Qomis (87) dəqiq zərbə müəllifi olublar.

    "Zirə" 19 xalla turnir cədvəlində ikinci sırada yer alıb. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla onbirincidir.

    Qeyd edək ki, turun açılış qarşılaşmasında "Qarabağ" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.

    "Karvan-Yevlax" Premyer Liqa X tur Futbol

    Son xəbərlər

    15:56
    Foto

    Azərbaycanın dəstəyi ilə Keniyada Gənclərin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    15:54

    Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    15:45

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib

    Energetika
    15:36

    İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    15:34

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda cüzi artıb

    Maliyyə
    15:30
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən kurs başa çatıb

    Hərbi
    15:21

    Cənubi Koreya Çinin Seul və Pxenyan arasında dialoqun bərpasında yardımına ümid edir

    Digər ölkələr
    15:01

    TDT ölkələri turist qatarlarının işə salınması imkanını nəzərdən keçirir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti