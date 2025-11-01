Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib
Futbol
- 01 noyabr, 2025
- 15:54
Misli Premyer Liqasının X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən oyun Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi kollektivin 3:2 hesablı üstünlüyü ilə bitib.
Bölgə təmsilçisinin qollarını İmani Barker (29) ilə Kayl Spens (62) vurublar. "Qartallar"ın heyətində isə Brahim Konate (57), Leroy Mikels (74) və Ayron Qomis (87) dəqiq zərbə müəllifi olublar.
"Zirə" 19 xalla turnir cədvəlində ikinci sırada yer alıb. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla onbirincidir.
Qeyd edək ki, turun açılış qarşılaşmasında "Qarabağ" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.
Son xəbərlər
15:56
Foto
Azərbaycanın dəstəyi ilə Keniyada Gənclərin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbXarici siyasət
15:54
Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
15:45
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçibEnergetika
15:36
İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
15:34
Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda cüzi artıbMaliyyə
15:30
Foto
Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən kurs başa çatıbHərbi
15:21
Cənubi Koreya Çinin Seul və Pxenyan arasında dialoqun bərpasında yardımına ümid edirDigər ölkələr
15:01