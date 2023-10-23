"Зира" будет сотрудничать с английским клубом "Холл Сити"

Президент английского клуба "Холл Сити" Аджун Ылыджалы встретился с официальными лицами клубов "Туран Товуз" и "Зира".

Президент английского клуба "Холл Сити" Аджун Ылыджалы встретился с официальными лицами клубов "Туран Товуз" и "Зира".

Как сообщает Report, 54-летнему функционеру была подарена форма представителей Премьер-Лиги.

Достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве и обмене опытом между "Холл Сити" и товузским клубом.

Председатель наблюдательного совета "Зиры" Орхан Мамедов в связи со встречей поделился публикацией в социальной сети "Х". Он подчеркнул, что в ходе встречи обсуждено сотрудничество между двумя клубами, инвестиции в сферу спорта и туризма в нашей стране.