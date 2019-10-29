Зинедин Зидан: Хочу, чтобы Гарет Бейл остался в команде

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что хочет, чтобы валлийский футболист Гарет Бейл остался в команде.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, ранее СМИ отмечали, что Бейл недоволен возникшей ситуацией в команде и клубом в целом.

На данный момент валлиец восстанавливается после травмы, полученной в матче отборочного цикла против команды Хорватии.

"У нас хорошие отношения с Бейлом, независимо от того, что об этом пишут в прессе. Он никогда не говорил о своем уходе, и я не приветствую его отъезд зимой. Он остался этим летом, и это стало лучшим решением для всех", - сказал Зидан.

Отметим, что в июле испанские СМИ сообщали, что хавбек близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", однако, по сведениям Би-би-си, сделка не состоялась, поскольку "Реал" отказался отпускать игрока на предложенных клубу условиях. Контракт Бейла с "Реалом" рассчитан до 2022 года, в нынешнем сезоне он сыграл семь матчей и забил два мяча.

Напомним, что сборная Уэльса, капитаном которой является Гарет Бейл, в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020 16 ноября будет гостем сборной Азербайджана.