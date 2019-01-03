Зико: Месси близок к уровню Марадоны, но его нельзя сравнивать с Пеле

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Известный в прошлом бразильский футболист Зико сравнил уровень форварда «Барселоны» Лионеля Месси с игрой Диего Марадоны и Пеле, передает Report.

«Месси близок к уровню Марадоны, но его нельзя сравнивать с Пеле. Я всё ещё считаю, что Марадона лучше Месси. Но их не сравнить с Пеле. Пеле обладает всеми качествами и характеристиками, которыми должен обладать выдающийся футболист.

Когда бог создал Пеле, он определил все качества, которые нужны футболисту: скорость, сила, импульсивность, техника, дриблинг, способность бить ногами, головой. Мало кто мог прыгнуть, как он, чтобы совершить удар головой. А рост Пеле — 170 сантиметров.

У Месси есть практически всё, но нет титулов чемпиона мира, как у Пеле. Это имеет огромное значение. Но Марадона был чемпионом мира. И он не выступал в такой команде, в которой играет Месси. В его команде не было Суареса, Иньесты, Хави, Пике, как у Лионеля», — приводит слова Зико Omnisport.