Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе в ближайшем будущем

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своих планах в профессиональной карьере, передает Report.

«Конечно, скоро буду тренировать, потому что это то, что мне нравится делать и что я делаю всю свою жизнь», — цитирует Зидана RTVE.

Французский специалист ушёл из «Реала» по окончании сезона 2017/2018, в котором мадридский клуб в третий раз подряд под его руководством стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить английский «Манчестер Юнайтед» в случае отставки португальца Жозе Моуринью.