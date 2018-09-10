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    Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе в ближайшем будущем

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своих планах в профессиональной карьере, передает Report. 

    «Конечно, скоро буду тренировать, потому что это то, что мне нравится делать и что я делаю всю свою жизнь», — цитирует Зидана RTVE.

    Французский специалист ушёл из «Реала» по окончании сезона 2017/2018, в котором мадридский клуб в третий раз подряд под его руководством стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить английский «Манчестер Юнайтед» в случае отставки португальца Жозе Моуринью.

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