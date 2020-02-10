​Зидан: все хотят, чтобы у нас были проблемы с Бэйлом, но их нет

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру валлийского нападающего "Королевского клуба" Гарета Бэйла в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (4:1).

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Бэйл — важный игрок для нас. Не играя в последних матчах, сегодня он провел хорошие минуты и в атаке, и в защите. Он старался. Проблема в том, что все хотят, чтобы у нас были проблемы с Гаретом, но их нет.

У нас в команде много игроков, непросто распределять время между всеми. Но он действительно важный игрок и постепенно будет поднимать свой уровень. Он не готов полностью в физическом плане, поэтому мы внесли изменения. Но мы рассчитываем на него", — приводит Marca слова Зидана.

Отметим, что в матче с "Осасуной" Бэйл вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.