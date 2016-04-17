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    ​Зидан: Мы даем отдых Бензема и Бэйлу, но не Роналду

    Он играет хорошо, мы не видим причин для его замен

    Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не планирует при ротации состава заменять своего лидера Криштиану Роналду.

    Как передает Report, специалист считает, что и по ходу матчей португальцу не нужны замены, поскольку его физическое состояние позволяет проводить много игр.

    – Мы даем отдых периодически Бензема и Бэйлу, но не Криштиану Роналду, – цитирует AS Зидана. – Он играет хорошо, мы не видим причин для его замен. Ему хватает сил и формы.

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