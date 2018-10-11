Зидан может стать новым главным тренером Баварии

© Getty Images

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать новым наставником мюнхенской «Баварии».

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

По информации источника, руководство немецкой команды обеспокоено последними результатами клуба и рассматривает возможность отправки в отставку нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. В качестве замены хорватскому специалисту рассматривается кандидатура Зидана.

Ранее сообщалось, что в услугах французского тренера также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус», в составе которого выступает бывший подопечный Зидана в «Реале» Криштиану Роналду.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год. Француз привёл команду к чемпионству в Испании, а также добился трёх побед подряд в Лиге чемпионов с испанской командой.