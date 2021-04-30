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Жозе Моуринью стал обозревателем известного издания

Жозе Моуринью стал обозревателем известного издания Португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с британским изданием The Sun.
Футбол
30 апреля 2021 г. 20:40
Жозе Моуринью стал обозревателем известного издания
Жозе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с британским изданием The Sun.

Как сообщает Report, 58-летний экс-главный тренер "Тоттенхэма" будет колумнистом издания на период грядущего чемпионата Европы.

Издание подчеркнуло, что "Особенный" будет говорить о Евро-2020 "в острой, как бритва, колонке, полной классического остроумия, знаний и энтузиазма".

Также Моуринью можно будет услышать во время турнира на английской радиостанции talkSPORT.

Напомним, что последним местом работы двукратного победителя Лиги чемпионов был "Тоттенхэм". "Шпоры" уволили португальца 19 апреля.

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Версия на английском языке Jose Mourinho joins The Sun as expert columnist
Версия на азербайджанском языке Joze Mourinyo tanınmış nəşrin köşə yazarı oldu

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