Футболисты американского "Интер Майами" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеру.

Как сообщает Report, это произошло после победы в финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года, где они в составе "Интер Майами" обыграли "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и завоевали титул чемпионов североамериканской лиги.

Испанские футболисты провели последний матч в клубном футболе. 37-летний Бускетс заявил, что повесит бутсы на гвоздь, еще в сентябре 2025 года, а 36-летний Альба объявил, что завершит карьеру, чуть позже, в октябре этого года. Оба игрока были намерены уйти из футбола после окончания сезона-2025, которое оказалось для испанцев триумфальным.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Бускетс выступал за "Барселону". Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с "Интер Майами". Всего на клубном уровне у него 840 матчей: 19 голов и 62 ассиста. На клубном уровне Бускетс завоевал 35 трофеев. В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча (2+9), а также выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

Альба - воспитанник академий "Барселоны" и "Валенсии", выступал за основные команды обоих клубов. За "Интер Майами" защитник играет с 2023 года. Кроме того, Жорди играл за "Химнастик" из Таррагоны и юношескую команду "Корнельи". Всего на клубном уровне у него 708 матчей: 52 мяча и 135 результативных передач. В составе "Фурия Роха" Альба сыграл 93 матча (9+22), а также выиграл Евро-2012 и Лигу наций 2023 года.