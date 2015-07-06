​Женская сборная США выиграла Чемпионат мира по футболу

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Женская сборная США в третий раз в своей истории выиграла чемпионата мира по футболу, который завершился в Канаде.

Как передает Report, в финале, состоявшемся в Ванкувере, американки победили команду Японии со счетом 5:2.

В составе победительниц отличились Карли Ллойд (3-я, 5-я, 16-я минуты), Лорен Холидей (14) и Тобин Хит (54), а у японок - Юки Огима (27) и Джули Джонстон (52 – автогол).

Ранее американские футболистки выигрывали мировое первенство в 1991 и 1999 годах.