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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии и удалила публикацию

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 07:44
    Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии и удалила публикацию

    Джорджина Родригес, жена нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала главного тренера национальной команды Жорже Жезуша, после чего удалила свою публикацию в социальной сети.

    Как передает Report со ссылкой на A Bola, в своем сообщении Родригес использовала приписываемую бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону цитату, которая оказалась недостоверной.

    "Не понимаю, как этот человек может носить имя Христа", - написала Родригес, говоря о Жезуше. Вскоре публикация была удалена.

    Инцидент произошел на фоне ситуации вокруг Роналду, который покинул расположение сборной Португалии перед матчем III тура Лиги наций против Дании. Португальцы выиграли встречу со счетом 3:2.

    Ранее Жезуш допускал, что Роналду может пропустить матч, при этом отрицая наличие конфликта с футболистом. Португальские СМИ также сообщали, что Роналду рассматривает возможность завершения карьеры в национальной сборной.

    Криштиану Роналду Джорджина Родригес Лига наций УЕФА
    MiniBoss
    MiniBoss

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