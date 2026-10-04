Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии и удалила публикацию
- 04 октября, 2026
- 07:44
Будьте в курсе главных новостей!
Джорджина Родригес, жена нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала главного тренера национальной команды Жорже Жезуша, после чего удалила свою публикацию в социальной сети.
Как передает Report со ссылкой на A Bola, в своем сообщении Родригес использовала приписываемую бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону цитату, которая оказалась недостоверной.
"Не понимаю, как этот человек может носить имя Христа", - написала Родригес, говоря о Жезуше. Вскоре публикация была удалена.
Инцидент произошел на фоне ситуации вокруг Роналду, который покинул расположение сборной Португалии перед матчем III тура Лиги наций против Дании. Португальцы выиграли встречу со счетом 3:2.
Ранее Жезуш допускал, что Роналду может пропустить матч, при этом отрицая наличие конфликта с футболистом. Португальские СМИ также сообщали, что Роналду рассматривает возможность завершения карьеры в национальной сборной.