​Желающие приобрести билеты на Суперкубок УЕФА развернули в парке Ваке палатки и гамаки

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Часть желающих приобрести билеты на матч Суперкубка УЕФА развернула в парке Ваке палатки, а другая часть - гамаки.

Как передает Report, футбольные болельщики планируют остаться в парке Ваке на ночь, чтобы сохранить свои места в «живой очереди».

Еще одна часть собравшихся расстелила в парке пледы, и устроилась на них.

По существующей информации, в «живой очереди» в парке Ваке к этому времени стоят более 3200 человек. Они начали собираться в парке в пятницу вечером, чтобы приобрести билеты на матч «Барселона» - «Севилья».