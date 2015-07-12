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    ​Желающие приобрести билеты на Суперкубок УЕФА развернули в парке Ваке палатки и гамаки

    Они начали собираться в парке в пятницу вечером

    Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Часть желающих приобрести билеты на матч Суперкубка УЕФА развернула в парке Ваке палатки, а другая часть - гамаки.

    Как передает Report, футбольные болельщики планируют остаться в парке Ваке на ночь, чтобы сохранить свои места в «живой очереди».

    Еще одна часть собравшихся расстелила в парке пледы, и устроилась на них.

    По существующей информации, в «живой очереди» в парке Ваке к этому времени стоят более 3200 человек. Они начали собираться в парке в пятницу вечером, чтобы приобрести билеты на матч «Барселона» - «Севилья». 

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