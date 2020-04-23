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Заявление АФФА о новом главном тренере сборной

Заявление АФФА о новом главном тренере сборной

АФФА осуществила ряд мероприятий для выявления кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, вначале составили список кандидатов и на проведенном 28 января заседании Исполнительного комитета прошли обсуждения.

С учетом рекомендаций Исполнительного комитета и Тренерского комитета был составлен краткий список кандидатов. Однако с учетом пандемии коронавируса (COVID-19), приведшей к отсрочке ряда турниров на неопределенное время и ряду других вызванных коронавирусом проблем, переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной Азербайджана были временно приостановлены.

Тем не менее, AFFA постоянно поддерживает связь с соответствующими тренерами.

Также отмечается, что соответствующая официальная информация о назначении главного тренера сборной Азербайджана будет обнародована на сайте affa.az.

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