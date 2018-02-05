Завтра в Баку приедет новый трансфер клуба "Зиря"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" заключит контракт с футболистом Тринидада и Тобаго Джомалом Уильямсом.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Айхан Аббасов.

По его словам, 6 февраля 24-летний нападающий фланга приедет в Баку и пройдет медобследование. При отсутствии каких-либо проблем, вечером того же дня, или же на следующий день с ним заключат контракт.

Последним клубом Уильямса, в котором он выступал с 2016 года, является мексиканский "Мурсиелагос".

Главный тренер заявил, что в ближайшие дни состав "Зиря" пополнится еще одним иностранным футболистом.

Отметим, что после завершения учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье, сегодня члены "Зиря" вернулись в Баку. Команда возобновит тренировки с 6 февраля. 10 февраля возглавляемый Айханом Аббасовым коллектив примет "Сумгайыт" в рамках XV тура Премьер-лиги Азербайджана.