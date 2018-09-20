Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, «Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась уверенной победой итальянской команды со счётом 2:0.

На 29-й минуте встречи немецкий арбитр Феликс Брих показал прямую красную карточку нападающему туринцев Криштиану Роналду за неспортивное поведение, после чего португалец был вынужден покинуть поле. В концовке первого тайма в ворота «Валенсии» был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич. Второй гол туринского клуба был также забил боснийцем с 11-метровой отметки.

Соперники команд по группе H «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» параллельно проводили матч. Подопечные Жозе Моуринью отправили три безответных мяча в ворота швейцарской команды и добились разгромной гостевой победы — 3:0. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занял первую строчку в турнирной таблице группы, «Ювентус» — вторую, «Валенсия» — на третьем месте, а «Янг Бойз» замыкает список.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

"Валенсия" 0 : 2 "Ювентус"

0:1 – Пьянич – 45 (пен), 0:2 – Пьянич – 51 (пен)

"Янг Бойз" 0 : 3 "Манчестер Юнайтед"

0:1 – Погба – 35, 0:2 – Погба – 44 (пен), 0:3 – Марсьяль – 66

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Бенфика" 0 : 2 "Бавария"

0:1 – Левандовски – 10, 0:2 – Саншеш – 54

"Аякс" 3 : 0 АЕК

1:0 – Тальяфико – 46, 2:0 – ван де Бек – 77, 3:0 – Тальяфико – 90

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

"Виктория Пльзень" 2 : 2 ЦСКА

1:0 – Крменчик – 29, 2:0 – Крменчик – 41, 2:1 – Чалов – 49, 2:2 – Влашич – 90+5 (пен)

"Реал Мадрид" 3 : 0 "Рома"

1:0 – Иско – 45, 2:0 – Бэйл – 58, 3:0 – Мариано – 90+1

Источник: «Чемпионат»

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Манчестер Сити" 1 : 2 "Лион"

0:1 – Корне – 26, 0:2 – Фекир – 43, 1:2 – Силва – 67

"Шахтёр" 2 : 2 "Хоффенхайм"

0:1 – Гриллич – 6, 1:1 – Исмаили – 27, 1:2 – Нордтвейт – 38, 2:2 – Майкон – 81