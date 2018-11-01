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    Завершился организованный АФФА семинар УЕФА

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинском олимпийском стадионе завершился семинар УЕФА, проходящий при организационной поддержке АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, на семинаре "Футбол в школах" (Football in Schools) принимали участие представители национальных федераций Литвы, Молдовы, Уэльса и Косово. 

    Советники УЕФА Марк Милтон и Стюарт Грив, а также экс-президент Норвежской футбольной ассоциации, почетный член УЕФА Пер Равн Омдал поделились своим опытом с участниками семинара. 

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