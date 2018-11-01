Завершился организованный АФФА семинар УЕФА

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинском олимпийском стадионе завершился семинар УЕФА, проходящий при организационной поддержке АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, на семинаре "Футбол в школах" (Football in Schools) принимали участие представители национальных федераций Литвы, Молдовы, Уэльса и Косово.

Советники УЕФА Марк Милтон и Стюарт Грив, а также экс-президент Норвежской футбольной ассоциации, почетный член УЕФА Пер Равн Омдал поделились своим опытом с участниками семинара.