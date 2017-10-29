Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Завершился 10-й тур Топаз Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в последнем туре матча "Нефтчи” на "Баксель Арена" (Bakcell Arena) принимал "Сумгайыт”. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл нападающий "Нефтчи" Мирабдулла Аббасов. На 38-й минуте футболист гостей Турал Ахундов реализовал им же заработанный пенальти. Финальную точку в противостоянии поставил Рахман Гаджиев. На 88-й минуте он точно выполнил штрафной удар.

Таким образом, "Нефтчи" после 4 побед к ряду набрал 13 очков и благодаря преимуществу по забитым мячам занял 4-е место. Набравший столько же очков "Сумгайыт" – на пятой строчке.

Топаз Премьер-лига, X тур

29 октября (воскресенье)

18:00. "Нефтчи” - "Сумгайыт” - 2:1

Гол: Мирабдулла Аббасов, 3. Рахман Гаджиев, 88 – Турал Ахундов, 38- с пенальти

Арбитры: Рауф Джаббаров, Вагиф Мусаев, Джажвншир Юсифов, Рамиль Диниев

Представитель AFFA: Эльбрус Аббасов

Арбитр-инспектор: Малик Гасанов

Баку. "Баксель Арена”