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    Завершился 10-й тур Топаз Премьер-лиги по футболу

    Нефтчи после 4 побед к ряду набрал 13 очков и благодаря преимуществу по забитым мячам занял 4-е место

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Завершился 10-й тур Топаз Премьер-лиги по футболу.

    Как передает Report, в последнем туре матча "Нефтчи” на "Баксель Арена" (Bakcell Arena) принимал "Сумгайыт”. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    Счет на 3-й минуте открыл нападающий "Нефтчи" Мирабдулла Аббасов. На 38-й минуте футболист гостей Турал Ахундов реализовал им же заработанный пенальти. Финальную точку в противостоянии поставил Рахман Гаджиев. На 88-й минуте он точно выполнил штрафной удар.

    Таким образом, "Нефтчи" после 4 побед к ряду набрал 13 очков и благодаря преимуществу по забитым мячам занял 4-е место. Набравший столько же очков "Сумгайыт" – на пятой строчке.

    Топаз Премьер-лига, X тур

    29 октября (воскресенье)

    18:00. "Нефтчи” - "Сумгайыт” - 2:1

    Гол: Мирабдулла Аббасов, 3. Рахман Гаджиев, 88 – Турал Ахундов, 38- с пенальти

    Арбитры: Рауф Джаббаров, Вагиф Мусаев, Джажвншир Юсифов, Рамиль Диниев

    Представитель AFFA: Эльбрус Аббасов

    Арбитр-инспектор: Малик Гасанов

    Баку. "Баксель Арена”

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