Завершены первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Представитель Азербайджана "Карабах" проиграл "Ракуву" в Польше с минимальной разницей - 2:3.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
26 июля
21:00. "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) — 1:0
Гол: Амин Талал, 28'
21:00. "Арис" (Кипр) - БАТЭ (Беларусь) — 6:2
Голы: Янник Гомис, 17'(пенальти); 60', Лео Бенгтссон, 32', Сиди Бане, 40' (автогол), Джейден Монтнор, 83', Мариуш Степински, 90'+1 (пенальти) - Артем Концевой, 48', Руслан Хадаркевич, 65'
22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан) — 3:2
Голы: Эльвин Джафаргулиев, 55' (автогол). Фабиан Пясецкий, 71', Сонни Киттель, 90'+1 - Редон Джиджа, 73', 75'
22:45. "Лудугорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения) — 1:1
Голы: Доминик Янков, 44' - Тимми Эльшник, 14'
22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хакен" (Швеция) — 0:0
Отметим, что ответные матчи II квалификационного раунда пройдут 1-2 августа.