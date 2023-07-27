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Завершены первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Завершены первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА Завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
27 июля 2023 г. 00:51
Завершены первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоялось пять встреч.

Представитель Азербайджана "Карабах" проиграл "Ракуву" в Польше с минимальной разницей - 2:3.

Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
26 июля

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) — 1:0
Гол: Амин Талал, 28'

21:00. "Арис" (Кипр) - БАТЭ (Беларусь) — 6:2
Голы: Янник Гомис, 17'(пенальти); 60', Лео Бенгтссон, 32', Сиди Бане, 40' (автогол), Джейден Монтнор, 83', Мариуш Степински, 90'+1 (пенальти) - Артем Концевой, 48', Руслан Хадаркевич, 65'

22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан) — 3:2
Голы: Эльвин Джафаргулиев, 55' (автогол). Фабиан Пясецкий, 71', Сонни Киттель, 90'+1 - Редон Джиджа, 73', 75'

22:45. "Лудугорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения) — 1:1
Голы: Доминик Янков, 44' - Тимми Эльшник, 14'

22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хакен" (Швеция) — 0:0

Отметим, что ответные матчи II квалификационного раунда пройдут 1-2 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

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