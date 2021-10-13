Защитнику "Баварии" грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета

Защитнику "Баварии" Лукасу Эрнандесу грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета.

Защитнику "Баварии" Лукасу Эрнандесу грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета.

Как сообщает Report со ссылкой на AS, 25-летний защитник обвиняется в нарушении судебного запрета, из-за чего 19 октября футболисту необходимо явиться в мадридский суд для выбора места отбывания наказания.

В случае, если юристы Эрнандеса не смогут выиграть дело, футболист может оказаться в тюрьме сроком до одного года.

Напомним, что в 2017 году француз был обвинен в нападении на свою подругу. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге, Эрнандес провел с ней совместный отпуск.