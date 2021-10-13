Защитнику "Баварии" грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета

Защитнику "Баварии" Лукасу Эрнандесу грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета.
Как сообщает Report со ссылкой на AS, 25-летний защитник обвиняется в нарушении судебного запрета, из-за чего 19 октября футболисту необходимо явиться в мадридский суд для выбора места отбывания наказания.
В случае, если юристы Эрнандеса не смогут выиграть дело, футболист может оказаться в тюрьме сроком до одного года.
Напомним, что в 2017 году француз был обвинен в нападении на свою подругу. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге, Эрнандес провел с ней совместный отпуск.