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Защитника "Реала" могут оштрафовать за нарушение карантина

Защитника "Реала" могут оштрафовать за нарушение карантина Защитника "Реала" Марселу могут оштрафовать за нарушение карантинных правил в Испании.
Футбол
29 марта 2021 г. 19:53
Защитника Реала могут оштрафовать за нарушение карантина

Защитника "Реала" Марселу могут оштрафовать за нарушение карантинных правил в Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 28 марта футболист опубликовал фото в Instagram, где он с семьей без масок отдыхает на пляже в Валенсии во время перерыва на матчи сборных.

Семья Марселу не имела право покидать регион проживания Мадрид, так как в Испании на данный момент действуют ограничения на передвижения в связи с пандемией коронавируса. При этом ношение масок в общественных местах, которым является пляж в Валенсии, обязательно для всех.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in futbolçusu cərimələnə bilər

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