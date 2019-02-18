Защитник сборной Хорватии пропустит оба матча против Азербайджана

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Хорватии Шиме Врсалько пропустит оба матча против сборной Азербайджана в отборочном этапе ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, перенесший операцию 28-летний защитник назвал время возвращения на игровое поле.

"В этом нет никакой тайны, восстановление займёт 8-10 месяцев. Это нормальный срок для операции, которую я перенёс. Всё прошло здорово, и это самое главное. Могу точно сказать, что не вернусь на поле, пока не буду готов на сто процентов. После всех проблем, что я пережил, и ужасного чувства, что мне придётся навсегда отказаться от футбола, моя главная цель - это набрать лучшую форму и вернуться на поле. Я не спешу и вернусь более сильным, чем когда-либо", - сказал он.

Отметим, что "Интер" взял Врсалько у "Атлетико" в аренду с правом выкупа прошлым летом, однако из-за травмы колена хорват провёл всего 13 матчей за итальянский клуб.

Напомним, что сборная Азербайджана будет бороться в группе Е вместе со сборными Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.

Выездной матч с Хорватией пройдет 21 марта, а домашний - 9 сентября.