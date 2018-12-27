Защитник "Наполи": горжусь цветом своей кожи

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 18-го итальянской Серии А.

Как передает Report, по сообщению итальянских СМИ, во время встречи сенегалец подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов «Интера».

На 80-й минуте защитник получил вторую жёлтую карточку после того, как поаплодировал в адрес главного арбитра Паоло Маццолени. Секундами ранее судья зафиксировал фол, который совершил Кулибали.

«Расстроен поражением, но больше всего тем, что оставил своих братьев в меньшинстве. Но горжусь цветом своей кожи. Горжусь тем, что я француз, сенегалец, неаполитанец. Горжусь, что я человек», — написал Кулибали в своём «твиттере».