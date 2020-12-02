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Защитник израильского клуба: "Карабах" - сильная команда

Защитник израильского клуба: "Карабах" - сильная команда В связи с военным положением в стране азербайджанский клуб проводит домашние игры на нейтральном поле
Футбол
2 декабря 2020 г. 17:44
Защитник израильского клуба: Карабах - сильная команда

"Наша цель - выйти в следующий этап. Завтра мы должны заработать одно или несколько очков. Даже если "Карабах" проиграет, это качественная команда".

Как сообщает Report, такое мнение высказал футболист израильского "Маккаби" Маор Кандиль в заявлении официальному сайту клуба, говоря о матче с "Карабахом" в V туре группового этапа Лиги Европы.

27-летний защитник сказал, что их ждет жесткая игра против сильной команды: "Соперник очень сильный. Но мы их проанализировали. В этом сезоне мы играли в Турции. Очень удобно, потому что рейс короткий. Это будет очень важный матч для нас".

Отметим, что матч "Карабах" - "Маккаби" состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехер Фатих Терим" в Стамбуле и начнется в 21:55 по бакинскому времени. В связи с военным положением в стране азербайджанский клуб проводит домашние игры на нейтральном поле.

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin müdafiəçisi: "Qarabağ" çox güclüdür"

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