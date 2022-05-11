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Защитник "Барселоны" потерял сознание на поле

Защитник "Барселоны" потерял сознание на поле Защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с "Сельтой".
Футбол
11 мая 2022 г. 02:23
Защитник Барселоны потерял сознание на поле

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с "Сельтой".

Как передает Report, в ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнером по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Матч Примеры сезона-2021/2022 "Барселона" - "Сельта", проходивший на стадионе "Камп Ноу", завершился победой каталонцев со счетом 3:1.

Напомним, Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил 4 гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.

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