Заразившийся COVİD-19 азербайджанский судья полностью выздоровел

Завершился двухнедельный карантин заразившегося в Турции коронавирусом азербайджанского судьи Исы Мамедова.

Об этом сообщил Report сам 20-летний рефери.

Он заявил о полном выздоровлении: "Все в порядке, я чувствую себя нормально. Полностью ощущаю вкус и запах. Карантин вчера закончился".

По словам И.Мамедова, у него больше не будут брать анализ на коронавирус: "Если я почувствую недомогание, позвоню и медики приедут обследуют меня", - сказал судья.

Отметим, что И.Мамедов является студентом III курса факультета физической культуры и спорта Карабюкского университета по специальности Управление спортом.