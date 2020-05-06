Заразившийся COVİD-19 азербайджанский судья полностью выздоровел

Завершился двухнедельный карантин заразившегося в Турции коронавирусом азербайджанского судьи Исы Мамедова.
Об этом сообщил Report сам 20-летний рефери.
Он заявил о полном выздоровлении: "Все в порядке, я чувствую себя нормально. Полностью ощущаю вкус и запах. Карантин вчера закончился".
По словам И.Мамедова, у него больше не будут брать анализ на коронавирус: "Если я почувствую недомогание, позвоню и медики приедут обследуют меня", - сказал судья.
Отметим, что И.Мамедов является студентом III курса факультета физической культуры и спорта Карабюкского университета по специальности Управление спортом.