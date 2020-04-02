Зараженный коронавирусом Рюштю Реджбер находится в реанимации

Лечение заразившегося несколько дней назад коронавирусом бывшего вратаря "Фенербахче" и сборной Турции Рюштю Реджбера продолжается.

Как сообщает Report со ссылкой на Asist Analiz, об этом заявила его супруга Ишил Реджбер.

По ее словам, в настоящее время муж находится в реанимации: "Лечение проходит нормально. Заболевание возникло внезапно. Вирус сразу проник в легкие. Из-за одышки врачам пришлось незамедлительно приступить к необходимым действиям. Пока Рюштю находится в реанимации".

Отметим, что симптомы коронавируса выли выявлены у Рюштю Реджбера 29 марта.