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Зараженный коронавирусом Рюштю Реджбер находится в реанимации

Зараженный коронавирусом Рюштю Реджбер находится в реанимации

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Лечение заразившегося несколько дней назад коронавирусом бывшего вратаря "Фенербахче" и сборной Турции Рюштю Реджбера продолжается.

Как сообщает Report со ссылкой на Asist Analiz, об этом заявила его супруга Ишил Реджбер. 

По ее словам, в настоящее время муж находится в реанимации: "Лечение проходит нормально. Заболевание возникло внезапно. Вирус сразу проник в легкие. Из-за одышки врачам пришлось незамедлительно приступить к необходимым действиям. Пока Рюштю находится в реанимации". 

Отметим, что симптомы коронавируса выли выявлены у Рюштю Реджбера 29 марта.

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