Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"
Футбол
- 17 сентября, 2025
- 09:49
Заместитель посла Израиля в Азербайджане Авив Зель поздравил футбольный клуб "Карабах" с исторической победой в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".
Как передает Report, поздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети "Х".
"Мазал Тов ["поздравляю" ивр.] ФК "Карабах" с потрясающей победой со счетом 3:2 над "Бенфикой"! Историческая первая победа в Лиге чемпионов для азербайджанского футбола, приветствуется вашими израильскими друзьями", - написал он.
Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.
Последние новости
10:24
Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизацииРелигия
10:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрдФинансы
10:17
Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в ШушеИнфраструктура
10:15
Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в миреДругие страны
10:10
В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавшийВ регионе
10:00
Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%Энергетика
09:49
Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"Футбол
09:48
Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысячДругие страны
09:46