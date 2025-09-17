Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"

Заместитель посла Израиля в Азербайджане Авив Зель поздравил футбольный клуб "Карабах" с исторической победой в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".

Как передает Report, поздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети "Х".

"Мазал Тов ["поздравляю" ивр.] ФК "Карабах" с потрясающей победой со счетом 3:2 над "Бенфикой"! Историческая первая победа в Лиге чемпионов для азербайджанского футбола, приветствуется вашими израильскими друзьями", - написал он.

Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.