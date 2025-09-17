İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 10:18
    İsrail səfirinin müavini Qarabağı Benfika üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

    İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müavini Aviv Zel UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda Portuqaliyanın "Benfika" komandasına qarşı tarixi qələbə münasibətilə "Qarabağ"ı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.   

    "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində 3:2 hesablı möhtəşəm qələbə münasibətilə təbrik edirəm! Azərbaycan futbolu üçün Çempionlar Liqasında ilk tarixi qələbəni israilli dostlarınız təbrik edir", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin I turunda səfərdə "Benfika" (Portuqaliya) ilə qarşılaşan "Qarabağ" 0:2 hesabı ilə geridə olduğu matçda 3 qol vuraraq qələbə qazanıb.

    İsrail UEFA Çempionlar Liqası "Benfika" portuqaliya "Qarabağ" klubu "Benfika" - "Qarabağ"
    Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"
    Deputy Israeli envoy congratulates Qarabag on victory over Benfica

